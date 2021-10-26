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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تواجه خطر الحريق بسبب فرن مخبوزات.. تفاصيل أزمة عمارة يوسف شاهين

يوسف شاهين
يوسف شاهين

يهدد الخطر ملاك وسكان واتحاد شاغلي العقار ٣٥ شارع شامبليون وهو نفسه العقار الذي شهد ميلاد كل مشاريع المخرج العالمي يوسف شاهين، حيث أن به مقر شركته افلام مصر العالمية التي أنشأها في سبعينيات القرن الماضي، فالعقار يعاني من  وجود فرن مخبوزات أسفله.

هذا الفرن لا يراعى أدنى متطلبات حماية البيئة اذ تصدر عنه طوال اليوم أدخنة وروائح مزعجة للسكان وسخونة أثرت فى العقار والمحلات المجاورة والشقة التى تعلوه. 

الفرن لاتوجد به أي وسائل حماية مدنية مما يعرض العقار لخطر الحريق فى أي وقت نتيجة قيامه باستخدام الغاز الطبيعى، بدون أي إجراءات حماية فضلا عن إشغال الطريق والرصيف أمام المخبز مما يعوق حركة السير.

 

تفاصيل أزمة عمارة المخرج الراحل يوسف شاهين

الفرن مساحته أقل من ٦٠ متر وهي المساحة القانونية للأفران ويقوم بصرف مخلفاته في صرف العقار نفسه ولا يوجد به منفذ للدخان مما يجعل العقار منفذ الأدخنة مما يعرض حياة السكان للخطر الشديد ويهدد مصر بفقدان كنز ثقافي سينمائي عالمي ممثل في شركة يوسف شاهين.

عقار يوسف شاهين الذي يقع بالقرب من نقابتي الصحفيين والمحامين ودار القضاء العالي أصبح مهددا بكارثة طوال الوقت وسكانه يستغيثون بلا أية رد من الحي.

والغريب أن موظفى الحى لا يتخذون أي إجراءات لإزالة تلك المخالفات التى تهدد أرواح سكان العقار وتهددهم بخطر الحريق فى اى وقت وقد تقدم إتحاد ملاك شاغلى العقار بعدة شكاوى الا انها لم تلق الاهتمام ولم يتم ازالة اسباب المخالفة، خصوصا أن هذا المخبز منشأ بطريقة للأخطار والمكتب الهندسي الذي أعطاه الموافقة لا يوجد منه إلا اسم المهندس فقط بلا عنوان أو اسم المكتب أو حتى سجل تجاري مما يلقي الشبهات حول هذه النقطة.

الغريب والعجيب في الأمر، أنه تمت له الموافقه بنظام الإخطار المسبق من هيئة التنمية الصناعية بدون أية فحص للمعايير والضوابط التى وضعتها الهيئه نفسها فى لائحتها لمثل هذه الانشطة واهمها ألا تقل المساحة عن ٦٠ مترا ويكون له صرف خاص به وألا يكون ملوثا للبيئة. 

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