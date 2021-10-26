القومي للمرأة: إرادة سياسية داعمة لتمكين المرأة في المجتمع.. فيديو

قالت نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة تشهد حالة غير مسبوقة من التمكين وامتلاك عناصر القوة ليس في مجال واحد ولكن في العديد من المجالات داخل المجتمع.

وأضافت نسرين البغدادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن المرأة المصرية أحرزت تقدما في القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة".

وتابعت نسرين البغدادي: "المرأة المصرية أصبحت لها قوة تواجد في المحافل الدولية.. استعراض ملف المرأة من وجهة نظر حقوق الإنسان في كافة المحافل الدولية، يؤكد أن مصر تنظر للمرأة باعتبارها إنسان لها جميع الحقوق وعليها كل الواجبات".

وأكملت نسرين البغدادي: "هناك ارادة سياسية داعمة لتمكين المرأة من خلال إصدار تشريعات او استراتيجيات أو سياسات تنفيذية بعدما كان هناك محاولات لتهميش دور المرأة في المجتمع في عام الإخوان الظلامي".