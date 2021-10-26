جلسة مهمة لأنظمة الري الحديث بـ أسبوع القاهرة للمياه

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، إنه في اليوم الثالث من أسبوع القاهرة للمياه كان هناك جلسة عن المياه والمجتمع شارك فيها عدد كبير من الباحثين والمتحدثين حيث استعرضوا فيها علاقة المياه بالمجتمع.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى، فى لقاء ببرنامج اليوم المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هناك جلسة مهمة لأنظمة الرى الحديث يشارك فيها المزارعون وسيتحدثون بأنفسهم خلال الجلسة عن أنظمة الرى الحديث، وكيف أثرت على الإنتاجية، وقللت تكاليف الزراعة وانعكاس ذلك على مكاسبهم، بالإضافة إلى عملية ترشيد استهلاك المياه الذى يسعى الجميع بالدولة لتحقيقها.