محمد فريد: البورصة تأثرت أيجابيا بقرار إلغاء حالة الطوارئ.. فيديو

قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، تعليقا على تأثير قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ إلغاء حالة الطوارئ، إن الأهم من مكاسب البورصة فى حد ذاتها بسبب إلغاء حالة الطوارئ هو وجود نمط تعاملات مختلف وغير اعتيادي داخل البورصة في بداية الجلسة حتى آخرها، حيث أنه كان هناك اهتمام من قبل المؤسسات، وتحديدًا المؤسسات غير المصرية والتي تعتبر الأكثر تأثرًا بالقرار.

وأضاف رئيس البورصة المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن إلغاء حالة الطوارئ يعتبر شهادة على أن السياسات أو الإصلاحات التي طبقت على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي بالأخص في الاتجاه السليم، أن ما تم مشاهدته في سوق الأوراق المالية أو البورصة المصرية في بداية الجلسة هو تعاملات عديدة من قبل مؤسسات غير مصرية بدأت تتعامل على عدد من الشركات وليس شركة أو شركتين بعينهم.

ولفت إلى أن نمط التعاملات في البورصة مرتبط بالشركات الكبيرة الممثلة في مؤشر إيجي إكس 30 التي تجذب المؤسسات الأجنبية للدخول بأرقام كبيرة للاستثمار في البورصة،أن مؤشر إيجي إكس 70 له أرقام مختلفة وتبعات وتأثرت مختلفة نظرًا للأوضاع وظروف لا تعكس وغير مرتبطة بالقرار الصادر، أن التعاملات كان بها نمط مختلف، حيث أن المشتريات في بداية الجلسة كانت من غير المصريين في ارتفاع طيب.

وأوضح أنه يتوقع طرح اثنين أو ثلاث شركات حكومية خلال النصف الأول من عام 2022 للتداول في البورصة، وتحديدًا فى شهر 6 عام 2022.

