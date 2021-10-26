ناهد فريد شوقي: العلاقة بين هدى سلطان وملك الترسو امتزجت بالحب والفن

قالت المنتجة ناهد فريد شوقي، إن العلاقة بين الثنائي هدى سلطان وفريد شوقي بأنها " مغلفة “ بالحب والفن” ومن ثم إمتدت هذه العلاقة القائمة على الحب لعلاقتها بإبنتها الفنانة ناهد السباعي.

وأضافت ناهد فريد شوقي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، انه إمتدت هذه العلاقة الرومانسية لتترجم على الارض في " الفن ".

وتابعت ناهد فريد شوقي، أن علاقة الحب بين فريد شوقي وهدى سلطان ترجم إلى فن حيث اختلط الحب والفن بينهما حتى أنتجا الأفلام المعروفة التي يحبها الجميع .

لم أتمكن من معرفة جدي

وأشارت الفنانة ناهد السباعي إلى أنني لم أتمكن من معرفة جدي الفنان فريد شوقي بشكل شخصي، معلقة " ماعرفتش قيمته غير لما كان عيان وتوفى لكن جدتي هدى سلطان عاشرتها وكنت عارفة شخصيتها ".