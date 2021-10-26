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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو: فريق الزمالك مستقر .. ونلعب للفوز بجميع البطولات

زيزو
زيزو

قال أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،إن هدف لاعبي الفريق هو المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجاري .

واستهل الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بالفوز أمام إنبي بهدفين نظيفين ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد بترو سبورت فى إطار مباريات السابوع الأول من المسابقة المحلية.

وأضاف زيزو، خلال تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس عقب المباراة:"نأخذ الأمور خطوة بخطوة ونركز في كل مباراة ونجتهد ونأخذ بالأسباب ونعلم أن الظروف المحيطة بنا قد تُصعب حصولنا على الدوري مرة أخرى ولكن الأمور مستقرة واللاعبون يركزون داخل الملعب لأن هذا (شغلنا وأكل عيشنا) ونركز على هدف وهو الفوز بكل البطولات".

وتابع زيزو، قائلاً:"نادي الزمالك نادي كبير ولايوجد شيء اسمه الزمالك حصل على الدوري في الموسم الماضي فيريح هذا الموسم، بل سنلعب لنفوز بجميع البطولات: أفريقيا، دوري وكأس وسوبر".

وأتم لاعب الزمالك تصريحاته بالرد على تأثير منع القيد على فريقه بقوله:"القيد منعنا من لاعبين مميزين مثل عمر كمال وشبانة ولاعبين كثيرة ولكننا أعدنا لاعبين مهمين مثل أوناجم ومصطفى فتحي وعمر السعيد وهذه تدعيمات كثيرة ورأينا ماذا فعل مصطفى حين شارك وعمر سجل هدفًا".

 

أحمد سيد زيزو نادي الزمالك الدوري المصري الممتاز انبي بترو سبورت

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