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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كان الطالب المثالي في صغره.. أزهري أُختير ضمن أفضل علماء العالم لأبحاثه العلمية

الدكتور رضا عبد الحميد،
الدكتور رضا عبد الحميد، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بالأزهر

أظهرت النتائج الإحصائية في تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية لهذا العام زيادة في عدد علماء جامعة الأزهر الذين شملهم تقرير هذا العام قدرها 100 % عن العام الماضي، وتضمن تقرير ستانفورد الأمريكية 20 عالمًا من جامعة الأزهر ضمن أفضل علماء العالم.

وكشف الدكتور رضا عبد الحميد، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الأزهر، الذي تم اختياره ضمن القائمة الأفضل في العالم، عن كواليس هذا الاختيار.

وقال رضا عبد الحميد لصدى البلد، إنه من مواليد مركز السنطة بمحافظة الغربية، وتخرج في كلية العلوم ليعمل بها أستاذًا للكيمياء فهو أستاذ الكيمياء الفيزيائية التطبيقية.

وبدأ رضا عبد الحميد حياته العلمية والأكاديمية معيداً بكلية العلوم إلى أن ترقى أستاذاً للكيمياء الفيزيائية التطبيقية، وتميز في الدراسة بشهادة زملائه وأساتذته منذ الصغر.

وجمع رضا عبد الحميد، بين التميز العلمي والأخلاقي وخفة الظل وكان محبا للشعر والإلقاء الشعري وكان من بين مظاهر تميزه أنه فاز بجائزة الطالب المثالي على مستوى جامعة الأزهر عام 1997م.

ونشر رضا عبد الحميد، أكثر من 70 بحثاً علمياً في مجلات عالمية، وشارك في أكثر من 10 مؤتمرات علمية ودولية ، كما أشرف على أكثر من 10 رسائل ماجستير ودكتوراه، ومراجع دولي لأكثر من 25 مجلة علمية عالمية.


ونفذ الدكتور رضا عبد الحميد، مشاريع بحثية في الكيمياء التطبيقية والكيمياء الفيزيائية والكيمياء الخضراء، وعلوم المواد، فهو له خبرة كبيرة في هذا المجال.


كما يمتلك الدكتور رضا عبد الحميد، خبرة أكثر من 20 عاما في الخبرة التدريسية في مصر والمملكة العربية السعودية وهو كذلك خبير في الجودة والتطوير والاعتماد الأكاديمي حيث عمل مديرا للجودة والتطوير لمدة 9 سنوات.

ووصل عدد الاستشهادات بأبحاث الدكتور رضا عبد الحميد في مجاله وتخصصه العلمي إلى أكثر من 1200 استشهاد واقتباس علمي للباحثين حول العالم.

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