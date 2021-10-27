أقوى امرأة في العالم تتحدى إعاقتها وتصل للعالمية |فيديو

قالت البطلة المصرية فاطمة عمر والمُلقبة بـ أقوى امرأة في العالم، إنها بدأت فى لعبة رفع الأثقال من عام 1994، وبدأت فى الحصول على البطولات من عام 97.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن إصابتها بمرض شلل الأطفال من عمر عام، جعلها تشعر أنها مختلفة عما حولها.



وأشارت إلى أنها منذ البداية كانت ترفض مساعدة المقربين منها، وأكدت أنها كانت تسعى لتكون طبيعية مثل كل من حولها.



ولفتت إلى أنها انضمت لـ ممارسة لعبة رفع الأثقال لتكون مثل المواطنين الطبيعيين، وأكدت أنها قامت برفع 55 كيلو بدون تدريب وهى وزن 39 كيلو.



وأوضحت أنها انطلقت فى ممارسة اللعبة، ودخول البطولات وتحقيق الميداليات العالمية، وبعدها حلمت للعالمية حتى وصلت لـ البطولات العالمية.