البطل هاني عبد الهادي: كان نفسي أشوف الرئيس السيسي.. والحمد لله كرّمني|فيديو

قال البطل المصري هانى عبد الهادي، إنه بدأ فى ممارسة لعبة رفع الأثقال فى عام 2002، وانضم للمنتخب المصري فى عام 2007، وبعدها شارك فى البطولات الدولية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن شارك فى 4 دورات بارالمبية، و4 بطولات دولية، و بطولات كثيرة محليًا.

وأشار إلى أنه فى بطولة لندن حصل على الميدالية الذهبية وكسر الرقم الأولمبي، وأوضح أنه تمكن من رفع 241 كيلو.

ولفت إلى أن دورة الألعاب البارالمبية فى لندن 2012، حقق ميدالية ذهبية، والجميع تفاعل معه.

وأوضح أن هناك أزمات كثيرة تعرض لها خلال مشواره، ولكن لديه هدف ويسعى من أجله، وأوضح أنه يكون فى حالة فرح شديد عندما يتوج فى الخارج ويرفع علم مصر.

وعرض على الهواء تيشرت مُوقّع عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن تكريم الرئيس له فخر كبير، معلقًا: "كان نفسى أشوف الرئيس السيسي، وبحمد الله مضى لى على تيشيرت".

وقام هانى بـ إهداء الفنانة إسعاد يونس بهدية على الهواء، من بطولة طوكيو، وهو ما جعل إسعاد يونس فى حالة فرح شديد وقالت: "نفسى فى حمصية.. فى البطولة الجاية تجبلي".