حبيبة مرزوق: مشاركتي في طوكيو كانت حلماً وتحقق.. وحصدت ميداليات كثيرة لمصر|فيديو

قالت حبيبة مرزوق لاعبة المنتخب المصري للجمباز الإيقاعي إنها حققت ميداليات كثيرة، رغم أنها تبلغ من العمر 19 عامًا، وكشفت أنها بدأت فى اللعبة من عمر 3 سنوات.



وأضافت حبيبة مرزوق، خلال حوارها ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنها شاهدت بعض الأشخاص يمارسون اللعبة، وطالبت من والدتها بالسماح لها بالتمارين.



وأشارت إلى أنها شاركت فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وبطولات كثيرة، وبفضل الله تم تحقيق الميداليات ورفع اسم مصر.



وكشفت أن مشاركتها فى طوكيو كان حلمًا وتحقق رغم الصعوبات.



وعرضت صاحبة السعادة مقاطع فيديو توضح لياقة ومهارة حبيبة مرزوق لاعبة المنتخب المصري للجمباز الإيقاعي.

