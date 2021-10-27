بعد لقاء بوتين وبينيت.. إسرائيل تعترف بالحاصلين على اللقاح الروسي

قالت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل اعترفت رسمياً بالمتطعمين باللقاح الروسي، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 15 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الإذاعة أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت اتفق مع وزارة الصحة الإسرائيلية على الاعتراف بالمتطعمين باللقاح الروسي، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية لم تعترفا به، وفقاً للإذاعة.

وفق الإذاعة، يأتي القرار كـ"بادرة حسن نية" إسرائيلية تجاه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي التقاه بينيت الأسبوع الماضي في سوتشي.

وسيعفى الحاصلون على اللقاح الروسي من الحجر المنزلي عند الدخول إلى إسرائيل، بشرط إجراء فحص PCR في المطار.

والأسبوع الماضي، تحدّثت وسائل إعلام عن "ضغوط شديدة" يتعرض لها وزراء في الحكومة الإسرائيلية لدفع السلطات الصحية إلى المصادقة على اللقاح الروسي، علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية لا تزال تعارض حتى هذه المرحلة، الاعتراف باللقاح الروسي.