جاجوار لاندر روفر تصدر 6 سيارات كهربائية خلال الـ 5 سنوات القادمة

أعلن الرئيس التنفيذي لجاجوار لاند روفر، تييري بولور، أنه ينوي تحويل كل مركبات الشركة إلى كهربائية مع إصدار 6 مركبات كهربائية بالكامل خلال الـ 5 سنوات القادمة.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، ستبدأ بإصدار نسخة كهربائية من رينج روفر موديل 2024، كما ستوفر جميع موديلات لاند روفر الخيار الكهربائي بحلول 2030 توافقا مع تطلعات العلامة التجارية لتحقيق مبيعات من السيارات الكهربائية بنسبة 60٪ بحلوا عام 2030 لتكون علامة فارقة في تاريخ جاجوار لاند روفر.

لا تزال تفاصيل شكل ومجموعة نقل الحركة الخاصة بسيارة رينج روفر الكهربائية في طي الكتمان، ولكن من المتوقع أن تنافس بقوة سيارتي بي ام دبليو iX ومرسيدس بنز EQS الرياضية متعددة الاستخدامات، ولكن من الناحية الشكلية من غير المرجح أن تختلف اختلافًا كبيرًا عن نسختها التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي. يشير التطور الدقيق لتصميم رينج روفر على مر السنين إلى أن شكلها الذي يمكن تمييزه بسهولة هو جزء لا يتجزأ من شارة الاسم ، لذلك لن تتخلى عن شكلها الذي يميزها عن بقية العلامات التجارية.

كما رجح الموقع المتخصص في السيارات، أن تكون الرينج روفر الكهربائية هي أول المستفيدين من صفقة الشراكة الثنائية الجديدة بين جاجوار لاندر روفر و BMW الخاصة بتطوير وتحديث المنتجات، والتي ستشهد تعاون الشركات الألمانية والبريطانية في أنظمة الدفع الكهربائي.

أما الجزء المثير للاهتمام، أن مدير برنامج لاند روفر ، نيك ميلر، قال لـ Autocar أن المنصة المعيارية MLAيمكنها أيضًا استيعاب مجموعة تصنيع سيارات تعمل بالوقود الهيدروجيني بسهولة، مما يعني أن سيارة رينج روفر FCEV يمكن أن تكون في خطط الشركة.