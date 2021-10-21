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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لاند روفر تستعد لطرح الجيل الجديد 2022 بنشر صور ضبابية

رينج روفر الجديدة
رينج روفر الجديدة

تستعد لاند روفر لإطلاق الجيل الجديد من سيارتها الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات رينج روفر في 26 أكتوبر الجاري.

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات، من المتوقع أن تكون سيارة رينج روفر 2022 أكثر فخامة وحداثة من الموديل الحالي كما  أكدت لاند روفر من خلال بيان توضيحي أن الطراز الجديد سيصل إلى الولايات المتحدة كموديل عام 2022 وليس 2023 كما أشيع في عدة مواقع خبرية، بالرغم من أن سيارة رينج روفر الحالية موديل 2022 ، ومن غير الواضح في هذه المرحلة كيف تخطط الشركة للتمييز بين الطرازين من حيث التسمية، خاصة وأنها من الممكن أن تؤدي إلى حالة من التشويش بين العملاء.

ستكون سيارة رينج روفر الأيقونية على موعد مع فصل جديد قريبًا من قصتها مع ظهور الجيل الأحدث لأول مرة في 26 أكتوبر. ومهدت لاند روفر لهذه الخطوة ببعض الصور التشويقية لسيارة رينج روفر الجديدة 2022 وتضمنت الصور لقطة ضبابية تشويقية للهيكل الخارجي ولقطة مقرّبة شارة الأمامية. ومن المتوقع أن تحافظ السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة على شكلها الصندوقي ولكن بملامح وتقنيات أكثر حداثة، بمظهر مشابه للاند روفر Velar

ستكشف لاند روفر عن التفاصيل الكاملة لاحقا، لكن من المتوقع أن تقدم رينج روفر سيارة لاند روفر بسعة 3.0 لتر و6 أسطوانات مع نظام هجين بقوة 48 فولت كمحرك قياسي. من المحتمل أن تقدم محرك آخر اختياريا وعو الـ V-8 فائق الشحن سعة 5.0 لترًا، من المحتمل أيضا غجراء تحديثات شاملة لشاشة المعلومات والترفيه، جنبًا إلى جنب مع جميع أنواع المواد الفاخرة الأخرى مثل الجلد والخشب والألمنيوم.

يقدم الطراز الحالي قاعدة عجلات تتنوع بين القصيرة والطويلة ، بالإضافة إلى طرازات رينج روفر Autobiography فائقة الفخامة، التي ستستمر في الجيل الجديد. هذا يعني أن الفئات السعرية متفاوتة ومتنوعة على الأرجح، بدءًا من أقل من 100 ألف دولارًا أمريكيًا وحوالي 200 دولارا أمريكيا للإصدارات الأعلى.

لاند روفر رينج روفر SUV لاند روفر Velar

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