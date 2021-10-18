عائلة الـDiscovery  في الإنعاش... لاند روفر تطرح طرازها الجديد Metropolitan

تستعد لاند روفر لفتح خط إنتاج جديد لسيارتها لطرازها الأحدث metropolitan التي تنتمي لعائلة الديسكافري.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، لم تفقد لاند روفر الأمل في عائلة الديسكافري ذات الثلاث صفوق، رغم عدم شعبيتها وهزيمتها الساحقة أمام غريمتها من طراز الديفندر التي استطاعت اكتساب شعبية ساحقة وكبيرة في قلوب العملاء في وقت قصير وهو ما فشل فيه حتى الآن طراز الـ discovery.

عدم نجاح الديسكافري دفع لاند روفر لبناء خط إنتاج مضاف للعائلة يأتي متربعا على قمة الفئات الأعلى تقليما لتكون بسعر أعلى من R-Dynamic HSE وتبدأ بـ 76,600 دولارًا، وتأتي متروبوليتان بتحسينات في المظهر الخارجي لتكون بالفعل جديرة بأن تتلي قمة هرم عائلة الديسكافري، وتشمل الأضواء الساطعة على الشبكة الأمامية واسم "ديسكفري" على الحافة الأمامية لغطاء المحرك ، بالإضافة إلى حشوات فضية للمصد، وعجلات ألومنيوم 22 بوصة باللون الرمادي اللامع ، وملاقط فرامل سوداء.

تشمل أيضا المتروبوليتان على جهاز عرض بمستوى الرأس وهي شاشة عرض شفافة، تقدم بيانات للسائق دون الحاجة إلى النظر بعيدا عن وجهات نظرهم المعتادة، كما تقدم عجلة قيادة بنظام تدفئة وصف ثالث للمقاعد يعمل بالكهرباء أو السويتش.

يأتي إصدار متروبوليتان بمحرك بقوة 335 حصانًا سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، والذي يتميز بمساعدة هجينة 48 فولت ويوفر قدرة سحب تبلغ 8200 رطل. يبدأ الطراز الجديد بسعر 76600 دولار .

فيما قامت Land Rover أيضًا بتحسين طرازات Discovery الأقل تقليما، حيث تحصل جميع الإصدارات الآن على شحن لاسلكي قياسي، ومقاعد أمامية بها خاصية التدفئة ، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام صوت Meridian.