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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وأسعار لاند روفر ديسكفري موديل 2021 في السعودية

مواصفات وأسعار لاند
مواصفات وأسعار لاند روفر ديسكفري موديل 2021 في السعودية

تتعدد الطرازات الخاصة بالعلامة التجارية لاند روفر داخل الأسواق العالمية للسيارات، ومن بينهم النسخة القوية ديسكفري موديل 2021، و التي تقدم داخل السوق السعودي بالعديد من الإمكانيات القوية .

 

كما تقدم العلامة التجارية لاند روفر ، وسائل الحماية و الأمان، مع الإطلالة الخارجية، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

 

و تأتي سيارة لاند روفر ديسكفري بجنوط 20 و21 بوصة، وبنسبة طول بلغت 4.970 متر، و بعرض يقدر بـ 2.073 متر، و بارتفاع يبلغ 1.846 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.923 متر، بالإضافة إلى سعة تخزين خلفية تتسع إلى 258 لتر.

تتمتع السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي متصل بشاحن توربيني، يولد قوة 356 حصان، و450 نيوتن. متر من عزم الدوران، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ9 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية قدرها 7.1 ثانية.

تحتوي السيارة لاند روفر ديسكفري على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مع اكصدام امامي بتصميم رائع مدعوم بتطعيمات من النيكل كروم وشبكات أمامية متقطعة، وبه فوجات أمامية، وعجلة قيادة متعددة المهام، بالأضافة الي منظومة أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.

أما أجهزة السلامة والأمان داخل السيارة لاند روفر ديسكفري، فتشمل نظام الفرامل ذاتية التفعيل مع أنظمة استشعار لرصد النقط العمياء، ونظاما للحفاظ على المسار، ونظاما للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات، عبر ضبط السرعة.

ويبلغ سعر لاند روفر ديسكفري موديل 2021 في السعودية بـ 389 ألف ريال.

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