مقصد للسياح.. تخييم وعلاج بالرمال وسفاري بين جبال الواحات |صور

رصدت عدسة صدى البلد بالصور، معلما من أهم معالم مصر السياحية، بمحافظة الوادي الجديد، مدينة الواحات والتي يقصدها السياح خاصةً مع موسم الخريف لاعتدال الجو.



وتشتهر بالصحراء الشاسعة والكثبان والغرود الرملية والتي تغطي معظم أنحائها، مما يجعلها مؤهلة للسياحة العلاجية، إضافة إلي السفاري والتخييم.



ويعتبر "الدفن بالرمال" علاجاً للقضاء علي كثير من الامراض وخاصة الذين يعانون من أمراض الروماتيد والروماتيزم والأمراض الجلدية وآلام المفاصل والعمود الفقرى حيث تعتبر الواحات منتجعا طبيعيا للاستشفاء لما يتميز به من مناخ جاف طوال العام وطبيعة رمالها الساخنة التى لها من الخواص ما يجعلها قادرة على علاج الأمراض المستعصية.

الواحات

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