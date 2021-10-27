إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك

في نفس السياق شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 24 حالة تعدى بنطاق 5 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 17073 م٢ عبارة عن الآتي : -

- تنفيذ 5 قرارات إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 8000 متر تابعة لهيئة الصرف بحوش عيسى عبارة عن أراضي مزروعة .

- تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 7200 م٢ ولاية هندسة الصرف بالمحمودية.

- تنفيذ إزالة 11 قرار على مساحة 1343 م بكوم حماده

- إزالة حالة تعدى بالبناء على أراضى زراعية بمساحة 270 م٢ عزبة الحلوانى التابعة لقرية المعدية بإدكو عبارة عن شدة خشبية

- إزالة مخالفة بمساحة 260 م عبارة عن قواعد خرسانة بنطاق قرية دمسنا بأبو حمص