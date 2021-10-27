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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيرجي يتعادل للمقاصة أمام بيراميدز والكردي يتقدم من جديد في انطلاق الشوط الثاني

لقاء بيراميدز والمقاصة
لقاء بيراميدز والمقاصة

أحرز إريك سيرجي هدف تعادل مصر المقاصة في شباك بيراميدز في  اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتمكن إريك سيرجي من إحراز هدف مصر المقاصة في الدقيقة 50 من خلال  تسديدة  قوية من مسافة بعيدة مرت داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

 

وفي الدقيقة 59 أحرز وليد الكرتي هدف تقدم بيراميدز من جديد من خلال تمريرة عرضية من عبد الله السعيد من جهة اليسار قابلها الكارتي بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني وهو خالي تماماً من الرقابة لتمر الكرة داخل الشباك.

 

أحداث الشوط الأول 

 

تقدم نادي بيراميدز على منافسه مصر المقاصة بهدف نظيف في  الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

شهدت أحداث الشوط الأول سيطرة لاعبي بيراميدز على أحداث المباراة وأهدر اللاعبون العديد من الفرص من خلال الهجمات المرتدة والضغط الهجومي على لاعبي مصر المقاصة .

 

وتمكن وليد الكرتي من إحراز هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة 44 من خلال  إرسال محمد حمدي الكرة داخل منطقة الجزاء من ركلة ثابتة ليقابلها وليد الكارتي برأسية قوية مرت داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

 

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: مهدي سليمان  

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس

بينما خاض مصر المقاصة المباراة بتشكيل مكون من :-


حراسة المرمى .. محمد مجدى

خط الدفاع .. على فتحى ، أحمد صبيحه ، على المصرى ، محمود عقل

خط الوسط .. سيرجى أيريك ، اتولى جوزيف ، زياد أشرف ، أحمد منعم

الهجوم .. جون أفيرى ، هشام شعبان

الدوري المصري رمضان صبحي عبد الله السعيد بطولة الدوري المصري الممتاز المقاصة نادي بيراميدز

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