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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة الصحة للمواطنين : 5 إجراءات مهمة للوقاية من الإصابة بـ كورونا

صدى البلد

نشرت  وزارة الصحة  والسكان ، مجموعة من الإرشادات المهمة للمواطنين للوقاية من إصابتهم بفيروس كورونا  المستجد، وذلك من خلال فيديو تعريفي.

حملات وزارة الصحة تنتشر في المدارس للكشف على طلاب المرحلة الابتدائية.. صور

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 وحددت وزارة الصحة والسكان 5  إجراءات مهمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا “ كوفيد 19 ” والتي من شانها ان تحمي الشخص والمحيطين به. 

 

 وزارة الصحة  والسكان  إجراءات مهمة للوقاية من الإصابة بكورونا 

  • الحرص علي ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة
  • غسل اليدين بالماء والصابون بإستمرار
  • المحافظة علي التباعد الإجتماعي
  • تجنب الأماكن المزدحمة
  • المحافظة علي الأطعمة الصحية والإبتعاد عن الأطعمة المصنعة

 

وكانت  وزارة الصحة والسكان،قد أعلنت عن فحص مليون و٤٧١ ألفاً و٩٧٤ طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية من العام الدراسي الحالي وحتى اليوم، تأتى تلك المبادرة فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.


وأوضحت وزارة الصحة  والسكان ، أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر ، وذلك بـ٢٩ ألفاً و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

 

 


وأضافت "وزارة الصحة  والسكان " أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابعت وزارة الصحة   والسكان " أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار  من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

وزارة الصحة الدقهلية تصدرت اعلى المحافظات

وكشف " الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة" أن محافظة الدقهلية تصدرت اعلى المحافظات، تليها محافظة الشرقية ثم محافظة الجيزة.

وأشار "مجاهد" إلى انه تم زيادة الفرق الطبية لتصبح 2400 فريق طبي بالمبادرة، ويتكون كل فريق من ٣ أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأكد "مجاهد" أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106"  للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

وزارة الصحة الصحة الكمامة التباعد الاجتماعي الاطعمة الصحية كورونا

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