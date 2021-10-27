إسحق إبراهيم: أروى جودة ثالث بطلات "بنات رزق" بعد شيرين رضا ومي عمر

أعلن إسحق إبراهيم منتج فيلم "بنات رزق" عن انضمام الفنانة أروى جودة لفريق الفيلم ، لتكون النجمة الثالثة التي تنضم للعمل بعد أن سبق وتعاقدت الجهة المنتجة مع الفنانة شيرين رضا والفنانة مي عمر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي أبطال وبطلات الفيلم في وقت لاحق ، حيث من المقرر أن تجسد بطولته أربع نجمات بجانب عدد كبير من النجوم .

وقال إسحق إبراهيم في تصريحات صحفية، إنه سوف يتم الإعلان عن نجمات ونجوم العمل خلال الفترة القليلة المقبلة ، بعد أن نشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أفيش تشويقيا للفيلم تظهر خلاله النجمات الثلاث أروى جودة و مي عمر وشيرين رضا بوجههما بينما تظهر النجمة الرابعة من ظهرها، بعد أن سبق ونشر افيش تشويقيا أخر تظهر فيه النجمات الأربع بظهورهن.

من جانبه أكد عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج ومدير عام الشركة أن فيلم "بنات رزق" فكرة د. إسحق إبراهيم وسيناريو وحوار كريم شيرين وإخراج مرقس عادل وإنتاج الريماس للإنتاج الفني لصاحبها إبراهيم إسحق وجاري التعاقد مع أبطال العمل الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم في وقت لاحق.

وأضاف منصور أن الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي وترصد الشركة له ميزانية ضخمة، نظرا لتصوير في العديد من الدول الأوربية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن الريماس اقتربت من الانتهاء من تصوير فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، يوستينا اسحق، إنجي كيوان، وتوني ماهر وغيرهم وإخراج مرقس عادل.

يعد فيلم "بنات رزق" التعاون الثاني بين الشركة والمخرج مرقس عادل بعد فيلم "في القلب" الذي يجري تصويره في الوقت الحالي، وهو سيناريو وحوار كريم شيرين، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني، وبطولة خالد سليم.