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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تعرف على أفضل علاج للقولون العصبي

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض المشروبات لعلاج القولون العصبي. 

أفضل علاج للقولون العصبي .. 

- بذور الكتان، وهي من أفضل علاجات القولون والانتفاخ المصاحب له، وتساعد على التخفيف من الغازات تهدئة الأمعاء، ويمكنك إضافة بذور الكتان إلى أطباق السلطة والأطعمة المختلفة الأخرى. 

-الينسون:

  يخلصك من الغازات بصورة كبيرة، ويعد من أهم مشروبات الأعشاب الساخنة التي تمنح المعدة شعورًا بالراحة. 

-الزنجبيل:

من أهم الأعشاب الطبيعية المفيدة في علاج آلام البطن، ويعمل على علاج الانتفاخ، حيث يحتوي الزنجبيل على المواد اللاذعة مثل الجنجروالمفيدة في علاج التهاب المعدة ، والزنجبيل يعمل علي تطهير الأمعاء. 

قم بإضافة القليل من الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء المغلي، ثم تغطيته لمدة 5 دقائق، وتناوله مع تحليته بعسل النحل وإضافة القليل منعصير الليمون إليه. 

أفضل علاج للقولون العصبي المزمن : 

- بذور الشمر:

من أهم المواد الغذائية التي تندرج تحت قائمة أفضل علاج للقولون والانتفاخ، كما انه يقضي علي الغازات، ويساعد علي إدرار البول،وبالتالي الشعور بالمزيد من الراحة. 

يفضل مضغ بعض بذور الشمر على الريق يوميًا، أو تناول مغلي بذور الشمر للتخلص من آلام القولون وأعراض الانتفاخ. 

-الحلبة:

وتعمل على التخلص من الأعراض المصاحبة للقولون والانتفاخ، وتسهل عملية الإخراج، ويمكنك تناول مغلي الحلبة يوميًا للقضاء علىالانتفاخ ولعلاج القولون العصبي. 

-النعناع:

يساعد  على العلاج السريع من الانتفاخ والتخلص من آلام القولون المصاحبة للمرض، حيث يحتوي النعناع على زيت المنثول المفيد في طردالغازات، ويعمل كذلك على زيادة راحة واسترخاء الجسم.

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