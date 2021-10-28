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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مبيعرفش يفرق بين فريسته.. أسباب هجوم القرش الأبيض على البشر

القرش الأبيض
القرش الأبيض

قالت دراسة علمية جديدة إن هجمات القرش الأبيض على البشر قد تكون ناتجة عن «خطأ في تحديد الهوية»، حيث إن القرش قد لا يكون قادراً على التمييز بصرياً بين السباحين وفريستهم البحرية.


ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن المؤلفة الرئيسية للدراسة التي نشرت  في مجلة Royal Society Interface، الدكتورة لورا رايان من جامعة ماكواري الأسترالية قولها: «إنهم ليسوا قتلة أغبياء، لكننا نبدو لهم مثل طعامهم».


وقارن الفريق لقطات فيديو تظهر عدداً من السباحين وأشخاصاً يجدفون على ألواح التزلج على الأمواج، مع أخرى تظهر الفقمات التي تعتبر فريسة لأسماك القرش، حيث حاولوا من خلال الفيديوهات رؤية الأشخاص والفقمات من منظور سمكة قرش بيضاء كبيرة تُشاهدهم من أسفل في الماء.


وخلص الباحثون إلى أنه لا شكل الأشخاص ولا حركتهم في الماء كانا كافيين لسمك القرش للتمييز بينهم وبين الفقمات بوضوح.


وأكد فريق الدراسة أن نتائجهم تشير إلى أن أسماك القرش البيضاء لا تبحث بنشاط عن البشر كفريسة.


وقالت رايان: «إن قدرة أسماك القرش البيضاء على رؤية التفاصيل، أقل بكثير من قدرتنا، وهم يعتمدون في بحثهم عن فريستهم على الشكل العام الذي يظهر من بعيد».


وأشارت رايان إلى أنها وفريقها قاموا بتقدير حدة البصر لدى هذه الأسماك بناءً على بنية شبكية العين، خاصة لدى أسماك القرش صغيرة السن، المسؤولة عن نسبة كبيرة من الهجمات على البشر.


وقالت رايان: «إن القروش الصغيرة غالباً ما يكون بصرهم أسوأ من القروش البالغة، فمع نمو القرش، تصبح العين أكبر - وكلما تكبر العين، يمكنهم رؤية المزيد من التفاصيل».


وقالت رايان إن الفهم الأفضل لسبب عض أسماك القرش للبشر سيساعد في تطوير استراتيجيات للتخفيف منها.
كما أشارت إلى أن هناك حاجة لمزيد من البحث في هذا المجال.

القرش الابيض البشر دراسة هجمات السباحين

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