تامر شلبي يتحدث عن كتابه "دروس أنت فيها معلم"

قال تامر شلبي لايف كوتش، إن كتابه " دروس أنت فيها معلم"، به أشياء كثيرة مختلفة عن أى كتاب، و الكتاب يتحدث عن جميع التجارب التي نعيشها.

وأضاف تامر شلبي لايف كوتش، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كل درس فى الكتاب لديه هدف، ويرسل رسالة، وجميعها مبنية على الحقيقة.

وأشار لايف كوتش إلى أن الكتاب ليس من الخيال، بل دروس عاشها، فالكتاب يعالج الأخطاء التى يقع فها المواطن، والكتاب به :" أبنك ليس أنت.. ابنك شخصًا أخر".

ولفت لايف كوتش إلى أن الدنيا لعبة، و المواطن هو اللاعب الذى يلعب لـ تحقيق حلمه، فالكتاب يستعرض الأشياء بكل نفصيلها.

وأوضح أن الكتاب مكتوب بالأسلوب البسيط الذى يقنع المواطنين، والذى يقنع المواطنين بالسير على بعض المعلومات.