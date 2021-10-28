توفيق السيد: الحكم دائما في موضع اتهام والحلقة الأضعف بالوسط الرياضي

قال توفيق السيد، الحكم السابق، إن الحكم دائمًا في موضع اتهام، بغض النظر عن الأداء الذي يقدمه، فضلًا عن أن منظومة التحكيم هي الحلقة الأضعف على الإطلاق بالوسط الرياضي.

وأضاف توفيق السيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه من الضروري تغيير الثقافة وتقبل الأخطاء التحكيمية، مشيرًا إلى أنه استقال من رئاسة منطقة القاهرة، بسبب طلب عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، بتنفيذ فكره.

وتابع رئيس منطقة القاهرة السابق، أن عصام عبد الفتاح قال له نصًا «اللي مش هينفذ فكري الموضوع بسيط»، وهو ما دفعه للاستقالة من منصبه، مشيرًا إلى أن انتقادي للحكم محمد معروف من قبل ليس سببًا في الاستقالة.