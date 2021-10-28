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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشرى سارة.. محافظ كفر الشيخ يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالثانوى العام

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وافق على نزول الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوى العام، لعام 2022/2021م من مجموع 243 درجة إلى 240 درجة، بالمدارس التى تقل كثافة الفصول بها عن 45 طالباً فى الفصل، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، وبهدف استكمال القوة الاستيعابية التى تسمح بها الفصول وحرصاً على مصالح الطلاب والعملية التعليمية.

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وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن القرار جاء بناءً على رغبة أولياء الأمور بالنزول بمجموع القبول بالثانوى العام، فعدد الناجحين فى الشهادة الإعدادية 51963 طالباً، والأماكن الخالية بالصف الأول الثانوى 530 فصلاً بزيادة 30 فصلاً عن العام الماضى، ونتيجة لتقديم الكثير من الطلاب لمدارس التمريض ومدرسة الضبعة النووية، ومدرسة شركة المياه بالبحيرة، ومدارس التعليم الفنى نظام الخمس سنوات، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، تلاحظ أن بعض المدارس فى الإدارات تقل كثافة الفصول بها عن 45 طالباً فى الفصل.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشدداً على أنه يتم الالتزام فى جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة.

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