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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص استولوا على 1.6 مليون جنيه ببيع مدخرات العاملين بالخارج

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين (جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام  (ثلاثة أشخاص "إثنين منهم يترددان على إحدى الدول" –مقيمين بمحافظة سوهاج) بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مدخراتهم التى قاموا باستلامها منهم بالدولة المشار إليها وعدم تسليمها لذويهم داخل البلاد.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (ثلاثة أشخاص) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال إثنين منهم بالعملة الأجنبية، وبيعها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بتسليم المتهم الآخر ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون ، وقاموا بالاستيلاء على المدخرات الخاصة بـ الشاكين وعدم تسليمها لذويهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. كما تبين أن حجم المبالغ المستولى عليها بلغت (1,659,000) مليون وستمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية مكافحة جرائم الأموال العامة جريمة نصب العملة الأجنبية وزارة الداخلية

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