باقات ورود ودرع حزب “الشعب الجمهوري” لمعاون مباحث المنشاة بسوهاج.. شاهد

زار وفد من أمانة حزب الشعب الجمهوري في سوهاج، النقيب عبد الرحمن فواز معاون مباحث مركز شرطة المنشاة، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية بمستشفى سوهاج الجامعي.

وضم وفد حزب الشعب الجمهورى بسوهاج، المهندس محمد عويضة أمين عام الحزب والنائبة نانسى نعيم عضو مجلس النواب وأحمد وائل المشنب وأكرم فتحى العمدة ورجل الأعمال صلاح ضيف الله أعضاء هيئة المكتب بسوهاج.

واطمأن وفد الحزب بسوهاج على استقرار الحالة الصحية للنقيب عبد الرحمن، مؤكدين أنه مثال يحتذى به لرجال الشرطة في الشجاعة والتصدي للعناصر الإجرامية، من أجل الحفاظ على الأمن والأمان في كافة ربوع الوطن.

وقدم وفد حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، باقات الورود ودرع الحزب امتنانًا له على شجاعته فى التصدي للعناصر الإجرامية، متمنين له الشفاء العاجل والعودة لأسرته وعمله في أسرع وقت.

يذكر أن النقيب عبد الرحمن فواز، أصيب بطلق ناري في حملة أمنية بدائرة مركز المنشاة، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.