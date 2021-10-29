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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبريل المقبل

فايزر وبيونتيك: تسليم 50 مليون جرعة لأمريكا استعدادا لتطعيم الأطفال

فايزر
فايزر

أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك، اليوم الخميس، أنهما يتوقعان تسليم 50 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية أبريل المقبل، في إطار استعدادها لتطعيم الأطفال.

وقالت الشركتان إن الحكومة الأمريكية اشترت 50 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 الخاص بهما، وستحصل الولايات المتحدة على هذه الجرعات الإضافية لمواصلة دعم الاستعداد لتطعيم الأطفال، بما في ذلك تأمين اللقاحات للأطفال دون سن الخامسة، في حال حصولهم على تصريح تنظيمي. 

وتتوقع الشركتان تسليم هذه الجرعات بحلول 30 أبريل 2022، بحسب موقع /يو إس نيوز/ الإخباري الأمريكي.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا "ستافان بانسيل" أمس /الأربعاء/ أنه سيتم البدء في استخدام لقاح كوفيد-19 الخاص بالشركة على الأطفال والمراهقين الأمريكيين في غضون أسابيع.

وأضاف أنه يعتقد، بناء على مناقشات مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنه سيتم السماح باستخدام اللقاح للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار بانسيل إلى أن موديرنا تخطط للتقدم بطلب للحصول على تصريح تنظيمي أمريكي منفصل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عاما "قريبا جدا"، معربا عن أمله في أن تبدأ هذه الفئة العمرية في تلقي لقاح موديرنا بحلول نهاية هذا العام.

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