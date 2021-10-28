اعرف أفضل أنواع السمك في الفترة الحالية وآخر الأسعار ..فيديو

رصدت عدسة “صدى البلد” بالبث المباشر، آخر أسعار السمك بالأسواق صباح اليوم الخميس، حيث تشهد استقرارا ملحوظا.



وقال أحمد سيد، بائع سمك بإحدى المحلات في القناطر، إن سعر السمك البلطي بـ٢٥ جنيها للكيلو، وسمك الماكريل وصل سعره إلى ٤٠ جنيها للكيلو، بينما السمك البوري بـ٦٠ جنيها للكيلو.



وتابع أن سعر السمك المكرونة بـ٥٠ جنيها للكيلو، بينما الجمبري يبدأ سعره من ١٣٠ جنيها للكيلو ليصل إلى ٢٢٠ جنيها حسب الحجم، والسبيط يصل سعره اليوم ١٥٠ جنيها للكيلو.



وأشار أن الأسعار مستقرة خلال هذا الأسبوع، لا يوجد ارتفاع أو انخفاض يذكر، ويقبل الناس على شراء الأسماك الطازجة لفوائدها العديدة.

والجدير بالذكر تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الأسماك بجانب الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن .