عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار رعدية رغم حرارة الجو.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدا

الطقس غدا
الطقس غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الجمعة، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأن يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

 

وتوقع الخبراء خلال الطقس غدا، سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح - الأسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة (50-30 % تقریبا)، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20% تقريبا).

 

يصاحب ذلك خلال الطقس غدا، شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 30 20
الأسكندرية 28 19
وادي النطرون 28 19
طنطا 29 20
شبين الكوم 30 20
دمنهور 30 20
بلطيم 29 20
مطروح 28 18
السلوم 27 14
سيوة 29 14
بورسعيد 28 23
دمياط 27 21
الزقازيق 31 20
المنصورة 30 20
الإسماعيلية 30 20
السويس 29 21
العريش 29 19
رفح 29 20
رأس سدر 31 22
نخل 29 15
نويبع 29 23
طابا 28 20
كاترين 25 13
الطور 29 18
شرم الشيخ 32 23
الغردقة 32 22
مرسى علم 31 20
الفيوم 33 16
بني سويف 33 16
المنيا 33 16
أسيوط 34 17
سوهاج 34 16
قنا 34 17
الأقصر 36 18
أسوان 37 21
إدفو 35 20
أبو سمبل 35 24
الوادي الجديد 36 17
شلاتين 31 20
أبو رماد 30 20
حلايب 30 21
رأس حدربة 29 20
 

 

الطقس غدا هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجات الحرارة غدا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تطوير البنية المعلوماتية بـ البيئة

أحبطنا هدف العدو .. مسئول إيراني يوجه رسالة بـ العبرية إلي إسرائيل

شاهد.. مسئول كويتي كبير يصفع رجل أمن علي وجه والنيابة تحيله للمحاكمة

المستشفيات التعليمية تعقد المؤتمر الثالث عشر لأبحاث الكبد والأمراض المتوطنة

مستجدات فيروس كورونا على طاولة مجلس الوزراء اليوم

لا نية لاستمرار الحكم العسكري..وزير الخارجية السوداني المكلف:تحرك الجيش كان يهدف تصحيح المسار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

رسميا .. تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون بتصفيات المونديال

بشرى سارة لـ أهالي الأقصر .. بدء العمل بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

اطلقت غيابي.. أول تعليق من فاتن موسى علي انفصالها عن مصطفى فهمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

بالذخيرة الحية|وزير الدفاع يشهد الإسقاط والإبرار الجوى والمقاتلات تدعم قتال القوات بالجيش الثالث الميدانى

سفير كوريا الجنوبية في حوار لـ صدى البلد: الكشري له مكانة خاصة بقلبي.. 800 مليون دولار حجم استثماراتنا بالقاهرة.. مصر ثالث أكبر شريك تجاري لنا في أفريقيا.. شركات كورية تشارك بمشروع محطة الطاقة النووية

فيديو

حياتكم وممتلكاتكم مهددة.. إعصار إيطاليا يحيل شوارعها لأنهار وتحذيرات بالبقاء في المنازل

خوفًا من عودة كابوس 2020 .. مدينة صينية تحت الإغلاق التام

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ