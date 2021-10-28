أمطار رعدية رغم حرارة الجو.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الجمعة، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأن يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتوقع الخبراء خلال الطقس غدا، سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح - الأسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة (50-30 % تقریبا)، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20% تقريبا).

يصاحب ذلك خلال الطقس غدا، شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

الأسكندرية 28 19

وادي النطرون 28 19

طنطا 29 20

شبين الكوم 30 20

دمنهور 30 20

بلطيم 29 20

مطروح 28 18

السلوم 27 14

سيوة 29 14

بورسعيد 28 23

دمياط 27 21

الزقازيق 31 20

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 29 21

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 31 22

نخل 29 15

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 25 13

الطور 29 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 32 22

مرسى علم 31 20

الفيوم 33 16

بني سويف 33 16

المنيا 33 16

أسيوط 34 17

سوهاج 34 16

قنا 34 17

الأقصر 36 18

أسوان 37 21

إدفو 35 20

أبو سمبل 35 24

الوادي الجديد 36 17

شلاتين 31 20

أبو رماد 30 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 29 20

