سقوط قتلي وجرحي مدنيين.. ضربة جوية في إثيوبيا

أفادت مصادر في إقليم تيجراي بـ إثيوبيا، اليوم الخميس، بسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين جراء غارة جوية جديدة شنتها قوات أبي أحمد، على مدينة مقلي.

ووفقا لوكالة فرانس برس، أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي، أن القصف طال منطقة سكنية وخلف ستة قتلى و21 جريحا.

وأكد مدير البحوث في مستشفى أيدر في مدينة مقلي، هايلوم كيبيدي، صحة هذه البيانات، مشيرا إلى أن مستشفاه استقبل جثث القتلى، بالإضافة إلى الجرحى من جراء الغارة الجوية.

وقالت حكومة أبي أحمد، إن غارتها الجديدة استهدفت معملا كان قد تعرض للقصف الأسبوع الماضي، مصرة على أن المتمردين يستخدمونه لتخزين المعدات العسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي، جيتاشيو رضا، بأن الدفاعات الجوية في الإقليم تصدت لمقاتلة تابعة للقوات الحكومية.

وأكدت الأمم المتحدة في الأيام السابقة سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، منهم أطفال، جراء هذا القصف الحكومي.