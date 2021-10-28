الأردن يعتزم تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر الأراضي السورية

أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الخميس، بأن وزراء الطاقة في الأردن ولبنان وسوريا، توصلوا إلى الصيغة النهائية لاتفاق تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا.

وقال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع نظيريه اللبناني وليد فياض والسوري غسان الزامل في العاصمة الأردنية عمّان: "اليوم بناء على الاجتماعات الفنية الماضية تم التوصل للصيغة النهائية على عقد تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا".

من جهته، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل "كنا بسوريا بشكل دائم جادين بإعادة تأهيل شبكة الربط الكهربائي رغم التدمير ويدأنا بتأهيل الشبكة بين الأردن وسوريا بكلفة خمسة ونص مليون دولار".

وأضاف الزامل "عند نهاية هذا العام ستكون الشبكة جاهزة".

واستضاف الأردن، في بداية الشهر الحالي، اجتماعا وزارياً ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن، سوريا ولبنان، تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

وتم خلال الاجتماع الأخير، تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، وإجراء جميع الدراسات الفنية، وإعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد، إضافة إلى مراجعة جاهزية شبكات الكهرباء في الدول الثلاث، وتحديد المتطلبات الفنية والتجارية اللازمة لإتمام عملية تزويد الكهرباء الأردنية للبنان.