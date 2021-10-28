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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

صورة من التدريبات
صورة من التدريبات

اختُتمت فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "حماة الصداقة- 5" بمشاركة قوات المظلات المصرية وقوات الانزال الجوي الروسية.

بدأت المرحلة الختامية بكلمة قائد قوات المظلات نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المشاركة في التدريب، مؤكدًا على أهمية التدريب الذى يسهم فى توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقد شملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيان عملي لاقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، من خلال تنفيذ أعمال القفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات وتأمين عملية الاسقاط الجوي للقوة الرئيسية والسيطرة على محاور الاقتراب لعزل وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية.

أعقبه تنفيذ أعمال الاسقاط الثقيل لعدد من مركبات القتال لتنفيذ عملية الاقتحام، وتنفيذ عملية الإبرار والانزال الجوي، حيث قامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المباني الحيوية وعزل العناصر الإرهابية ودفع مجموعات القتال الرئيسية لاقتحام وتطهير القرية والسيطرة عليها والقبض على العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها ودفع عناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها.

يأتي التدريب "حماة الصداقة- 5" في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والروسية وعدد من قادة القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة وعدد من الملحقين العسكريين وسفير جمهورية روسيا بالقاهرة.

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