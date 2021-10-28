ماكينة أهداف .. هالاند المصري يخطف الأضواء في اليونان

خطف بلال مظهر مهاجم منتخب مصر للشباب والملقب بـ “ هالاند المصري”، الأضواء بتألقه مع فريق باناثينايكوس اليوناني، هذا الموسم.

وشارك بلال مظهر مع باناثينايكوس في 5 مباريات في مسابقة الدوري اليوناني تحت 19 عاما، هذا الموسم، سجل خلالهما 7 أهداف، وصنع هدف.

خاض هالاند المصري مع باناثينايكوس، 9 مباريات، في مسابقة الدوري اليوناني تحت 19 عاما، الموسم الماضي، سجل خلالهما 4 أهداف وسجل هدفين.

ويعد بلال مظهر أبرز المواهب المصرية الوعدة، والذي ينتظره مستقبل باهر في أوروبا، حال واصل تألقه.

بلال مظهر أكد مؤخرا، أن اختار تمثيل منتخب مصر، رغم امتلاكه جواز سفر فرنسي، كما تلقى مؤخرا، عروضا من الأهلي والزمالك.

باناثينايكوس يحصن هالاند المصري بعد انفجاره تهديفيا:

وقع بلال مظهر “ منذ أيام قليلة”، على أول عقد احترافي في مسيرته الكروية، مع نادي باناثينايكوس اليوناني.

وتمتلك مصر مجموعة من المواهب في أوروبا، أبرز مصطفى أشرف لاعب وسط فريق بوروسيا موشنجلادباخ، وقائد منتخب ألمانيا للشباب، والذي يحمل الجنسية المصرية والألمانية.

أكد مصطفى أشرف، مؤخرا، خلال تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”، جاهز لتمثيل منتخب مصر، حال تلقيه استدعاء من المنتخب الأولمبي، أو الأول.