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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقة الراب.. نغم صالح تقدم أغنية فيلم "الباب الأخضر"

نغم صالح
نغم صالح

انتهت المطربة نغم صالح من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية "ماما"، الأغنية الرسمية للفيلم المنتظر "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز. 

وتضع نغم بصمتها في الفيلم المأخوذ عن رائعة السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة عبر تقديمها الأغنية الدعائية الرسمية للفيلم، التي تقدم خلالها تجربة غنائية غير مألوفة تمزج بين روح التراث الصعيدي والأداء الغنائي المستوحى من الفلكلور الغجري مع لمسات من إيقاعات الراب العصرية،  وهي من كلمات الشاعر مؤمن إبراهيم ونغم، ومن توزيع تاكي، مغني فرقة إم تي إم.

وتعد الأغنية الجديدة "ماما - بشد الميم"، بمثابة انطلاقة فنية مختلفة تماما لنغم صالح،  التي تخوض غمار عالم موسيقى الراب لأول مرة،  بمشروع ألبوم غنائي يمزج بين أدائها الغنائي الطربي مع إيقاعات التراب ميوزيك العصرية،  كما تخوض خلال الفيلم أولى تجاربها الرسمية في عالم السينما كممثلة. 

ويضم فيلم "الباب الأخضر" في بطولته توليفة من أبرز نجوم الدراما والسينما من أبطال العمل،  منهم إياد نصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي وسهر الصايغ ومحمود عبد المغني والفيلم قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاح المخرج رؤوف عبد العزيز فى الحصول على موافقة أسرة الكاتب الكبير تقديم فيلم “الباب الأخضر”، والذى كتبه الراحل في فترة الثمانيات ضمن مجموعة من الأفلام التي لم تظهر للنور حتى الآن. 

نغم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 8 سنوات، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، بدأت رحلة الغناء من مجال الموسيقى البديلة "الأندرجراوند"، حتى دخلت مرحلة احترافية تزامنا مع ظهور أشهر أغنياتها "عاملة نفسي نايمة" و"بقينا خايفين"، هذا بجانب انشغالها في عالم التمثيل بدراستها في معهد الفنون المسرحية وتقديم العديد من العروض المسرحية والأفلام القصيرة.

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