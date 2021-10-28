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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الملحن إسلام زكي: سعيد بالتعاون مع فضل شاكر وأتمنى أن تنال أغنية "قاعد مكانا" إعجاب الجمهور

فضل شاكر
فضل شاكر

عبّر الملحن إسلام زكي، عن سعادته بالتعاون مع الفنان فضل شاكر في أغنية "قاعد مكانا" والتي قام بطرحها منذ ساعات عبر القناة الرسمية على “اليوتيوب”.

قال الملحن إسلام زكي، في تصريح لـ “صدى البلد": سعيد بالتعاون مع الفنان فضل شاكر فهوي فنان راقي ومن الأصوات المحببة جدا لقلبي ولـ قلب الجمهور، وحاولنا جاهدين لتقديم شيء مختلف في الاغنية واتمنى ان تصل للجمهور بشكل جيد".

غرام ورومانسية فضل شاكر تتجلى بـ "قاعد مكانّــا"

فضل شاكر يستعد لطرح اغنية "قاعد مكانا"

 

وتقول كلمات الأغنية : قاعد مكانا وبسرح معاك ... شايف بدالك صورنا.. مش قولنا دايماً هاشوفك هناك ... غيرنا ب ايدينا قدرنا..قاعد مكاننا وبسرح معاك ... مش قولنا دايماً هاشوفك هناك غيرنا ب ايدينا قدرنا".


هنا ابتدينا وتاه الكلام ... هنا اتلاقوا الروحين.. هنا اتواعدنا بالحب اتعاهدنا ... والوعد ده راح فين".

أغنية “قاعد مكانا” كلمات : أحمد المالكي، وألحان : إسلام زكي، وتوزيع ، مكس و ماستر  : إلهامي الدهيمه وأحمد حسام.
 

فضل شاكر الفنان فضل شاكر إسلام زكي الملحن إسلام زكي أحمد المالكي

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