عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضل شاكر يستعد لطرح اغنية "قاعد مكانا"

فضل شاكر
فضل شاكر

يستعد الفنان فضل شاكر، لطرح أغنية جديدة بعنوان “قاعد مكانا” وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

 

طرح فضل شاكر، البوستر الرسمي الخاص بالاغنية تمهيدا لطرحها وهي من كلمات أحمد المالكي والحان اسلام زكي، وتوزيع الهامي دهيمة واحمد حسام.

مش سوبر ستار.. القصة الكاملة لـ أزمة نجل فضل شاكر مع راغب علامة

"اللي باعنا".. نجل فضل شاكر يرفض وصف راغب علامة بـ "السوبر ستار"

يذكر أن أطلق الفنان فضل شاكر أحدث أغنياته بعنوان "فستان الحلوة" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد ،  فيما قام بتوزيع هذا العمل موسيقياً الموزع القدير احمد عادل ومكس وماستر هاني محروس ، وإشراف عام اياد النقيب.


وتُعد أغنية " فستان الحلوة" إمتداد للتعاون بين الفنان فضل شاكر والملحن وليد سعد ، وكلمات  الشاعر تامر حسين، بمشاركة الموزع الموسيقي احمد عادل ، والموزع الموسيقي هاني محروس الذي قام بالمكس والماستر، جامعين معا من خلال أغنية "فستان الحلوة " بين الأصالة والمعاصرة والتجديد.

فضل شاكر الفنان فضل شاكر اليوتيوب إسلام زكي الهامي دهيمة فستان الحلوة

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

للعام الثاني على التوالي.. اختيار أستاذ بـ علوم الأزهر بأسيوط من أفضل علماء العالم

هارتك محمد صلاح في مانشستر يونايتد..الكاف لـ الفرعون:ننتظر تألقك وليس لدينا صور لاضافتها

إخماد حريق في جراج شركة النيل لحليج الأقطان بالغربية

بسبب تغير المناخ.. تحذيرات من انهيار أمن واستقرار العالم

البرهان: نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإستكمال هياكل السلطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

هاتريك وأسيست للفرعون..محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح اليونايتد بخماسية في حضور رونالدو

الصحة تكشف أبرز الأعراض على متلقي لقاح كورونا

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

بعد هاتريك في شباك اليونايتد .. 8 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بحضور رونالدو

توقف عنه فورا.. أضرار النسكافيه غير المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

صدمة للعالم.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين مجددًا والسلطات تكشف عن السبب

تدريبات جوية نوعية بين مصر واليونان.. تفاصيل

فيديو

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

تنفيذ رمايات.. تواصل فعاليات التدريب المصرى السودانى حارس الجنوب ــ 1

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ