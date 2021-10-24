فضل شاكر يستعد لطرح اغنية "قاعد مكانا"

يستعد الفنان فضل شاكر، لطرح أغنية جديدة بعنوان “قاعد مكانا” وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

طرح فضل شاكر، البوستر الرسمي الخاص بالاغنية تمهيدا لطرحها وهي من كلمات أحمد المالكي والحان اسلام زكي، وتوزيع الهامي دهيمة واحمد حسام.

يذكر أن أطلق الفنان فضل شاكر أحدث أغنياته بعنوان "فستان الحلوة" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد ، فيما قام بتوزيع هذا العمل موسيقياً الموزع القدير احمد عادل ومكس وماستر هاني محروس ، وإشراف عام اياد النقيب.



وتُعد أغنية " فستان الحلوة" إمتداد للتعاون بين الفنان فضل شاكر والملحن وليد سعد ، وكلمات الشاعر تامر حسين، بمشاركة الموزع الموسيقي احمد عادل ، والموزع الموسيقي هاني محروس الذي قام بالمكس والماستر، جامعين معا من خلال أغنية "فستان الحلوة " بين الأصالة والمعاصرة والتجديد.