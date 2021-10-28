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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير عقاري: البرج الأيقوني أهم ما يميز العاصمة الإدارية.. فيديو

محمد سلامة
محمد سلامة

قال محمد سلامة  خبير عقاري  في شركة بيتاج للتسويق والاستشارات العقارية، إن العاصمة الإدارية الجديدة  مكونة من مجموعة أحياء سكنية، وهناك مناطق بها استثمارات سكنية وتجارية، إضافة إلى حي السفارات.


وأضاف سلامة في حواره مع الإعلامي طاهر حمدي في برنامج " عقار يا مصر " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية  يتواجد بها أكبر عدد من المولات التجارية، إضافة إلى منطقة البرج الأيقوني الذي يعتبر من أهم ما يميز العاصمة الإدارية الجديدة ".

 

وتابع:" العاصمة الإدارية بها مناطق مولات تجارية بين الأحياء السكنية يمكن الاستثمار فيها".

 

وأكمل محمد سلامة :" الأماكن المطروحة للاستثمار  داخل العاصمة الإدارية تتمثل في  محل تجاري او عيادة او مكتب إداري أو وحدة سكنية".

خبير عقاري العاصمة الادارية العاصمة وحدات سكنية اخبار التوك شو

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