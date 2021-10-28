خبير عقاري: البرج الأيقوني أهم ما يميز العاصمة الإدارية.. فيديو

قال محمد سلامة خبير عقاري في شركة بيتاج للتسويق والاستشارات العقارية، إن العاصمة الإدارية الجديدة مكونة من مجموعة أحياء سكنية، وهناك مناطق بها استثمارات سكنية وتجارية، إضافة إلى حي السفارات.



وأضاف سلامة في حواره مع الإعلامي طاهر حمدي في برنامج " عقار يا مصر " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية يتواجد بها أكبر عدد من المولات التجارية، إضافة إلى منطقة البرج الأيقوني الذي يعتبر من أهم ما يميز العاصمة الإدارية الجديدة ".

وتابع:" العاصمة الإدارية بها مناطق مولات تجارية بين الأحياء السكنية يمكن الاستثمار فيها".

وأكمل محمد سلامة :" الأماكن المطروحة للاستثمار داخل العاصمة الإدارية تتمثل في محل تجاري او عيادة او مكتب إداري أو وحدة سكنية".