بداية مبشرة.. الجماهير تعلق على تألق الأهلي برباعية نظيفة أمام الإسماعيلي |فيديو

حقق النادي الأهلي الفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، في أولى مواجهاته ببطولة الدوري الممتاز، وتألق بشكل كبير في افتتاحية الدوري الممتاز.



ورصدت عدسة صدى البلد آراء الجماهير حول الأداء وتوقعاتهم للموسم الجديد، وعن تألق الصفقات الجديدة، وإحراز ٤ أهداف نظيفة في شباك النادي الإسماعيلي.



وفي البداية، ذكر محمود خالد، أنه فخور بالنادي الأهلي وأدائه المميز خلال مباراة افتتاحية الدوري الممتاز، وأعرب عن سعادته بصفقات النادي الجديدة، ويرى أنهم سيشكلوا فارق كبير.



وتابع أنور محمود، أن النادي الأهلي يخطط لبداية قوية تعوض الجمهور عن فقد بطولة الدوري والسوبر المصري، وعبر عن تميز اللاعب الجنوب افريقي بيرس تاو، وأدائه المميز في أولى مشاركاته.



وأوضح هادي جميل، أنه يتوقع تألق النادي الأهلي خلال هذا الموسم بشكل كبير، ويعتبر الفوز بأربع أهداف نتيجة كبيرة بمثابة انزار لنقله وبداية جديدة مبشرة.



واختتم منصور محمود، أنه سعيد بتألق النادي الأهلي، بطل القرن، ويتوقع أداء مميز في كل المباريات القادمة، وعن أداء اللاعبين نال إعجابه أغلب الفريق، ولكن على وجهة التحديد اللاعب افشة، وبيرس تاو.