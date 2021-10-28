استقدام خبراء أجانب..الرعاية الصحية: إنشاء مركز متكامل لزراعة الرئة ..فيديو

كشف الدكتور محمد العقاد مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، تفاصيل إنشاء 3 مراكز طبية لزراعة الأعضاء بمحافظات التأمين الصحي الشامل وإنشاء مركز متكامل لزراعة الرئة.



وقال محمد العقاد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، إنه تم انشاء أول مركز متكامل لزراعة الرئة بالمجمع الطبي بالإسماعيلية .

وأضاف محمد العقاد : لأول مرة يتم إنشاء مركز لزراعة الرئة، وأمراض التليف الرئوي قد تحتاج في بعض الحالات غلى زراعة رئة كـ حل أخير ".

وتابع محمد العقاد :" الرئيس السيسي مهتم بصحة المواطن المصري بشكل كبير، مضيفا:" عمليات زراعة الرئة صعبة ودقيقة ".

واكمل محمد العقاد :" سيتم العمل على استقدام خبراء أجانب للبدء في تدريب الأطباء على عمليات زراعة الرئة، ويكونوا مسؤولين على تدريب الفرق الطبية من الكوادر الطبية المصرية على عمليات زراعة الرئة ".

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بدء برنامج استقدام خبراء أجانب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لإجراء عمليات كبرى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمجان، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في توفير الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية، ووضع المنشآت الطبية للهيئة على قدر التنافسية مع أعلى المراكز الطبية في العالم.