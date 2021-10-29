ضبط منشآت صناعية بدون ترخيص.. حملات أمنية لشرطة البيئة والمسطحات في المحافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط "محل – 2 شركة – مخزن" بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (33 طن أسمدة ومخصبات زراعية – 6963 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية بدون بيانات وبدون ترخيص ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بالجهات المعنية) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.. بنطاق مديرية أمن المنوفية.



وفى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية تم ضبط 2 شركة "مرخصة – غير مرخصة"، بمضبوطات بلغت (6٫820 طن و3300 عبوة لمواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية بدون ترخيص وبدون بيانات ومتغيرة الخواص الطبيعية) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.. بنطاق مديرية أمن المنوفية، والتفتيش البيئى تم ضبط 5 منشأة صناعية (لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المعنية – التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة – عدم وجود الموافقة البيئية لمزاولة النشاط – عدم وجود سجل الحالة البيئة – عدم توفير صاحب المنشأة مهمات الوقاية للعاملين – الحرق المكشوف للفحم النباتى) بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.

عوادم السيارات : ضبط عدد (42) سيارة "بنزين – سولار" (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بالمخالفة لقانون حماية البيئة .. بنطاق مديريتى أمن (القاهرة – الجيزة).



وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط 75 قضية (الصرف المباشر عليها – إلقاء المخلفات) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل ..بنطاق مديريتى أمن ( المنوفية – كفر الشيخ).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

