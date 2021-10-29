حملة أمنية لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية في أسيوط

شارك قطاع الأمن العام، إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركزى شرطة (ديروط – الفتح) بنطاق مديرية أمن أسيوط .

أسفرت جهود الحملة بدائرة مركز شرطة ديروط عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها "4 فرد محلى – طبنجة صوت معدلة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع يقوم بإدارتها أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية.



كما تم ضبط “2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 7 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية” .



وضبط “كمية من مخدر البانجو - كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الحشيش” بحوزة “6 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية”، وتم تنفيد 5 أحكام جنائية بإجمالى 5 محكوم عليهم .



واسفرت الحملة بدائرة مركز شرطة الفتح عن ضبط 4 أشخاص – لهم معلومات جنائية وبحوزتهم 4 بنادق آلية ، وبحوزة أحدهم كمية من مخدر الهيروين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارٍ استمرار الحملات.