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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريمونتادا تاريخية وبطاقة حمراء وحيدة .. أبرز مشاهد الجولة الأولى في الدوري المصري

صدى البلد

أسدل الستار مساء أمس الخميس على الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري موسم 21-22 والتي شهدت العديد من المباريات الهامة والمثيرة.

ويرصد موقع صدى البلد ابرز ما حدث في الجولة الأولي.

 

أهداف عديدة في الشوط الثاني 

احرز خلال الجولة الأولي من الدوري 26 هدفا خاصة في الشوط الثاني من المباريات حيث تم إحراز 14 هدف مقابل 12 في الشوط الاول.

وكان هدف الغينى موسى دياوارا لاعب البنك الأهلي هو الأسرع حيث تم تسجيله عقب 4 دقائق فقط من المباراة .

 

حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على الإسماعيلي بـ4 أهداف نظيفة ليصبح الفوز الأكبر خلال الجولة بينما تعد نتيجة مباراة سموحة والاتحاد السكندري أكثر المباريات تهديفًا بـ8 أهداف بواقع 4 أهداف لكل فريق.

 

شهدت الجولة الاولي بطاقة حمراء وحيده لـ أليو ديانج لاعب الأهلي خلال مباراة الإسماعيلي مقابل 37 بطاقة صفراء.

 

واحتسب الحكام  3 ضربات جزاء خلال الـ 9 مباريات .

 

أحرز محمد هلال لاعب البنك الأهلى والمغربى وليد الكارتى لاعب بيراميدز والجنوب إفريقى بيرسى تاو لاعب الأهلى هدفين في كل مباراة. 

 

شهدت مباراة سموحة ولااتحاد السكندرى ريمونتادا قوية من حيث سجل سموحة 3 أهداف في الشوط الأول لينتفض الاتحاد السكندري ويحرز 3 أهداف في الشوط الثاني.

 

 فشل معين الشعباني المدير الفني للمصري  في اختباره الأول بعدما سقط فى فخ التعادل أمام غزل المحلة بنتيجة 1/1.

وأقيمت 9 مباريات خلال الجولة على مدار 4 أيام وأنتهت 6 مباريات بنتيجة الفوز مقابل 3 تعادلات.

 

وجاء ترتيب جدول الدورى فى الأسبوع الأول كالتالى:

1- الأهلي 3 نقاط

2- البنك 3 نقاط

3- الزمالك 3 نقاط

4- بيراميدز 3 نقاط

5- فيوتشر 3 نقاط

6- المقاولون العرب 3 نقاط

7- سموحة نقطة واحدة

8- الاتحاد السكندري نقطة واحدة

9- الجونة نقطة واحدة

10- سيراميكا نقطة واحدة

11- غزل المحلة نقطة واحدة

12- المصري البورسعيدي نقطة واحدة

13- مصر المقاصة دون نقاط

14- فاركو دون نقاط

15- إيسترن كومبانى دون نقاط

16- إنبي  دون نقاط

17- طلائع الجيش دون نقاط

18- الإسماعيلى  دون نقاط

الدوري المصري الأهلى الزمالك صدى البلد الاتحاد السكندري البنك الاهلي الاسماعيلي

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