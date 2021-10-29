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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف صادم.. علماء يتوصلون لـ عالم مخفي جديد في باطن الأرض

صدى البلد

تستمر جهود العلماء في البحث داخل الكرة الأرضية واكتشاف خباياه، وقد أوصلتهم عملية البحث عن وجود عالمًا مخفيًا جديدًا بالكامل في نواة الأرض.

يُعتقد منذ فترة طويلة أن مركز الأرض عبارة عن كرة صلبة من الحديد، محاطة بنواة خارجية شديدة الحرارة منصهرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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فيما يكشف بحث جديد من علماء الزلازل في الولايات المتحدة واليابان، أن القصة أكثر تعقيدًا ، مع طبقات متعددة من المعدن الصلب والمعدن السائل وكمية معينة من المواد في منتصف المسافة بين الاثنين.

لا يمكن لأي إنسان أو حتى آلات، أن يغامر بمثل هذه الأعماق. لكن ريت بتلر، من جامعة هاواي وزميله سيجي تسوبويب الذي يعمل في المركز الياباني لعلوم وتكنولوجيا معلومات الأرض ، درسا كيفية تحرك الموجات التي أحدثتها الزلازل عبر الكرة الأرضية.

قال بتلر: "إن المواد التي تضيئها الزلازل في القشرة والوشاح العلوي، والتي تمت ملاحظتها بواسطة المراصد الزلزالية على سطح الأرض، توفر الطريقة المباشرة الوحيدة لفحص اللب الداخلي وعملياته".

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كان توزيع الموجات بمثابة نوع من السونار يفضح البنية الداخلية للكوكب بالتفصيل، وقال بتلر إن هناك طبقات متتالية من سبائك الحديد الصلبة واللينة والسائلة أو الطرية في أعلى 150 ميلاً من اللب الداخلي.

كما أوضح بتلر أن البحث يلقي ضوءًا جديدًا على "التكوين والتاريخ الحراري وتطور الأرض"، ويؤكد على أن هذا البحث هو أكثر من مجرد بحث أكاديمي .
 

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