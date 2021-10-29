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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة لمياه الشرب: بدء التخطيط لبرنامج التعاقب الوظيفي لاختيار الوظائف القيادية

ندوة بالقابضة للمياه
ندوة بالقابضة للمياه

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تصميم برامج لتقييم وإعداد القادة والكوادر المؤهلة لإدارة ملفات مجالات العمل المتنوعة بالشركات التابعة، على النحو الذى يحقق أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتماشيا مع سياسة الدولة فى الاستثمار فى العنصر البشرى والنهوض بمستوى الكفاءات القيادية بقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق أعلي معدلات الأداء.

وفى هذا السياق، نظمت إدارة مركز إعداد القادة بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة  غادة عبد الوهاب، وبحضور  نهى الدسوقى مدير إدارة مركز إعداد القادة وعدد من المقيمين بالشركة القابضة، فعاليات إطلاق مراكز التقييم Assessment centers لإختيار أصحاب الكفاءات الفريدة للوظائف القيادية ورصد مستوى الأداء المتوقع، بالاستعانة بإطار العمل العالمي للكفاءات والمعمول به بالشركة القابضة لمياه الشرب unified competency frame work ucf.

وذكر البيان الصحفى الصادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من  عملية تقييم الكفاءات من خلال عقد مقابلات شخصية،  competency based interview،  بأول مركز تقييم بمركز التدريب التابع لشركة صرف صحى الإسكندرية، في الفتره من ٢٤ إلى ٢٨ أكتوبر.

وكرم اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فريق عمل مركز إعداد القاده التابع لقطاع الموارد البشرية والمسئول عن وضع خطة التعاقب الوظيفى، لاختيار أصحاب الكفاءات للوظائف القيادية، من خلال تحديد واختيار وتطوير الأفراد ذوي الإمكانيات العالية والمواهب للتأكد من أن المناصب القيادية يتم شغلها عن طريق أفراد مهرة في الوقت الحالي والمستقبلي.

القابضة لمياه الشرب التدريب الكفاءات شركة الصرف للصحي

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