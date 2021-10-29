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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أول مفتي مصري يسافر إلى البلقان .. الدكتور شوقي علام: مستعدون لتدريب أئمة البوسنة والهرسك.. ومصر لديها تجربة فريدة في العيش المشترك واحترام التعددية.. صور

مفتي الجمهورية في
مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك

أول مفتي مصري يسافر إلى البلقان
تفاصيل زيارة مفتي الجمهورية إلى البوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية يتفقد المخطوطات النادرة في مكتبة غازي خسرو بك
رئيس المجلس التشريعي في البوسنة: الإفتاء المصرية قادرة على إسكات المتطرفين

 الدكتور شوقي علام من البوسنة :

 مصر تعيش نموذجًا فريدًا في التعددية

 دار الإفتاء واجهت الدخلاء من خلال خطوات احترازية وعلاجية
 يجوز نقل الزكاة إلى مصر من الخارج

 

توجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-إلى مطار سراييفو الدولي، الإثنين الماضي، في مستهل زيارته إلى البوسنة والهرسك، في زيارة رسمية بدعوة من الشيخ حسين كفازوفيتش رئيس العلماء والمفتي العام للبوسنة والهرسك تستمر لعدة أيام، وكان في استقباله السفير ياسر سرور سفير مصر في البوسنة والهرسك.

 

والْتقى الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- في اليوم الأول من الزيارة، مجلس الحوار بين الأديان بالبوسنة، بحضور السفير ياسر سرور، سفير مصر بالبوسنة والهرسك، وتعتبر هذه الزيارة في أول زيارة لمفتي مصري لمنطقة البلقان.
 

وخلال اللقاء أكد مفتي أن مصر تعيش نموذجًا فريدًا في الحوار والتعددية واحتضان كل الأديان بتسامح، لافتًا النظر إلى أن الحوار بين أتباع الأديان انتصار حقيقي على التطرف والإرهاب، مشددًا على ضرورة تحويل الحوار بين أتباع الأديان إلى برامج حقيقية تساعد على التعايش والسماحة.

وأضاف مفتي الجمهورية، أننا بحاجة ماسة إلى تعميق الحوار المبني على الخصوصية الدينية والثقافية، مؤكدًا أنه من دون الحوار لا يحدث تقارب بين الشعوب والثقافات.

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كما تفقد، الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، المخطوطات النادرة في مكتبة غازي خسرو بك التاريخية، وذلك على هامش زيارته الرسمية للبوسنة والهرسك التي بدأت قبل يومين.

وعقد مفتي الجمهورية، عدد من اللقاءات الرسمية، كان على رأسها لقاؤه بالشيخ حسين كفازوفيتش، رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام للبوسنة والهرسك، والدكتور زهدي حسانوفيتش عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة سراييفو، أعقب ذلك زيارته لمكتبة غازي خسرو بك العريقة.

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كما التقى الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، عدد من المفتين في منطقة البلقان وعمداء الكليات الإسلامية ومديري المدارس الشرعية في البوسنة، وذلك في إطار زيارته الرسمية التي بدأت قبل يومين إلى سراييفو.

وقال مفتي الجمهورية، إن العالم تطور بشكل مذهل، وقد شهدنا ثورة اتصالات ومواصلات هائلة، وهنا يثار سؤال: هل كان على التشريع منذ أكثر من ١٤٠٠عامًا أن يحتوي ويتفاعل مع هذه التطورات المذهلة؟ الجواب: نعم؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (ما فرطنا في الكتاب من شيء)".

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والتقى كذلك الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بالشيخ حسين كفازوفيتش، رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام للبوسنة والهرسك، والدكتور زهدي حسانوفيتش عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة سراييفو، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى البوسنة والهرسك.

 

ودار النقاش خلال اللقاء حول سبل بحث التعاون مع الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وبين كلية الدراسات الإسلامية بجامعة سراييفو، حيث تم تبادل وجهات النظر بين المفتي وعميد كلية الدراسات الإسلامية بخصوص طرح مساقات علمية في الدراسات الإسلامية يتم التعاون فيها.

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وأعرب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن امتنانه لوجوده وسط شعب البوسنة والهرسك الشقيق، مشيرًا إلى اعتزاز المصريين شديدَ الاعتزاز بصداقته وسعيه الدائم إلى توثيق عرى التعاون معه قيادةً وشعبًا.

جاء ذلك خلال إلقائه محاضرة في كلية الدراسات الإسلامية بسراييفو، ضمن زيارته الرسمية للبوسنة والهرسك، حيث حرص على نقل التحية للحضور من أرض الكنانة وبلد الأزهر الشريف؛ مصر… كعبة العلم ومنارة المسلمين.

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والتقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، صافت سوفيتش، رئيس المجلس التشريعي للمشيخة الإسلامية بالبوسنة والهرسك، وذلك في إطار زيارته الرسمية للبوسنة والهرسك.


وقال المفتي خلال اللقاء، إن مصر تربطها علاقات دينية طيبة بالبوسنة والهرسك، وعندما عقدنا أول مؤتمر أنشأنا بعده الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، كان للبوسنة تمثيل مشرف وحضور كبير في الأمانة، حيث انضمت البوسنة ممثلة في الشيخ حسن كازوفيتش والشيخ مصطفى سيرتش".

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كما التقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم، شفيق جعفروفيتش، عضو مجلس الرئاسة عن البوشناق في مقر الرئاسة، وذلك في إطار زيارته الرسمية للبوسنة والهرسك.

وخلال اللقاء أعرب جعفروفيتش عن ترحيبه بفضيلة المفتي في البوسنة والهرسك، مؤكدًا على متانة العلاقات المتبادلة بين البلدين، ومتطلعًا إلى مزيد من الدفع بالعلاقات الحالية نحو المستوى المطلوب على كافة الأصعدة، مشددًا على أن مصر بلد مهم بالنسبة للبوسنة والهرسك، مثمنًا تحقيق مصر تقدمًا حضاريًّا في شتى المجالات، وتشوف لتقوية مجالات التعاون.

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وعقد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- لقاء مع السيد باقر عزت بيجوفيتش -رئيس غرفة الشعوب في برلمان البوسنة والهرسك- وذلك في مقر البرلمان البوسني، في إطار زيارته الرسمية إلى البوسنة.

وعبر فضيلة المفتي خلال اللقاء عن امتنانه لهذا اللقاء، وما ظهر فيه من عمق العلاقات التاريخية بين مصر والبوسنة، التي نعمل على زيادة تعميقها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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وقال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الجاليةَ المصرية في مختلف دول العالم خيرُ سفراء لمصر الكنانة، التي خصَّها المولى عز وجل بمكانة سامية في كل الكتب المقدسة والقرآن الكريم، حيث ذكر سبحانه مصر تصريحًا وتلميحًا أكثر من ثلاثين مرة، كما أورد الإمام السيوطي في كتابه: "حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة".


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مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية في البوسنة والهرسك
مفتى الجمهورية البوسنة والهرسك البلقان دار الإفتاء أئمة البوسنة والهرسك نقل الزكاة إلى مصر من الخارج مكتبة غازي خسرو بك

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