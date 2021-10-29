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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

العودة إلى مصر.. معرض فني بصور برازيلية نادرة

معرض العودة إلى
معرض العودة إلى مصر: مجموعة الصور البرازيلية

أعلنت سفارة البرازيل بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية عن تنظيم معرض  "العودة إلى مصر: مجموعة الصور البرازيلية"، المكون من صور فوتوغرافية من مصر في القرن التاسع عشر، مع نسخ من المجموعة الخاصة للإمبراطور دوم بيدرو الثاني.

 

ووفقا للصفحة الرسمية للسفارة، يصادف الاحتفال بالذكرى 150 السنوية لزيارة الإمبراطور دوم بيدرو الثاني الأولى لمصر، وكان الملك ، الذي حكم البرازيل من عام 1831 إلى عام 1889 ، أول رئيس دولة للأمريكتين يزور مصر في عام 1871 ، ومرة ​​أخرى في عام 1876.

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يفتتح معرض "العودة إلى مصر: مجموعة من الصور البرازيلية" للجمهور من 3 إلى 30 نوفمبر ، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

 

وخلال رحلاته ، جمع أكثر من 500 صورة لمصر ، والتي تشكل مجموعة من أكثر من 20 ألف صورة ، احتفظت بها مؤسسة المكتبة الوطنية ومسجلة في برنامج سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو.

 

كذلك خلال رحلته إلى مصر ، احتفظ الإمبراطور بمذكرات سجل فيها تجاربه من الإسكندرية إلى أبو سمبل ووادي حلفا الآن في الأراضي السودانية.

 

ورغم وفاته قبل سنوات طويلة إلا أنه تم الاعتراف مؤخرًا بأجزاء من اليوميات من قبل اليونسكو وستكون جزءًا من المعرض ، إلى جانب أكثر من 90 مطبوعة عالية الدقة للصور الأصلية ، والتي تصور المواقع المصرية القديمة ، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الحضرية والريفية والبشرية في القرن التاسع عشر.

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