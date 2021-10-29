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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصبت على مواطنين فى 10 ملايين جنيه.. سقوط مستريحة جديدة بالغربية

أرشيفية
أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين بمحافظة الغربية) بقيام (صاحبة محل لتجارة الأدوات المنزلية - مقيمة بدائرة مركز شرطة مركز شرطة سمنود بالغربية) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال، مما مكنها من الإستيلاء على مبلغ (9,920,000) جنيه مصرى من الشاكين .

 

وتوقفت عن رد أصول المبالغ المالية أو سداد الأرباح المتفق عليها، وقيامها بالإستيلاء على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون وجه حق.

 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهمة المذكورة وضبطها.. وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأموال العامة الغربية سمنود

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