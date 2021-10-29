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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب المغافلة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالغربية

المتهمون والمضبوطات
المتهمون والمضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وإعادة المسروقات.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (7) وقائع سرقة بدوائر (مراكز شرطة "بسيون بالغربية، أجا بالدقهلية، الباجور بالمنوفية، كفر الشيخ والحامول بكفر الشيخ"- قسمى شرطة "أول وثان المنصورة بالدقهلية") وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

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