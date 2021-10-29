ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما 184 طربة حشيش بالإسكندرية

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط 184 طربة لمخدر الحشيش بحوزة شخصين بالإسكندرية بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية).. بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (184 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى- هاتفى محمول) .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والهاتفين للإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.